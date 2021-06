Ribery a Frey: "Vorrei continuare con la Fiorentina"

Franck Ribery

"La mia priorità è continuare con la Fiorentina, perché sono molto felice a Firenze e mi piacciono la città e i tifosi".



È questo il contenuto del messaggio inviato all'ex portiere transalpino Sebastien Frey dall'attaccante francese Franck Ribery in merito al possibile rinnovo di contratto.



E' stato lo stesso ex viola Frey a comunicare a Radio Toscana il messaggio ricevuto. "Ho voluto rendervi partecipi della situazione con questo messaggio e ovviamente l’ho detto a Franck. Ci siamo sentiti in questi giorni con Franck, ha voglia di dare ancora una mano al progetto della Fiorentina ma è stupito che a oggi non abbia ancora avuto comunicazioni", ha spiegato Frey come riporta 'Radio Toscana'.