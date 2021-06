World League: Italia ko 10-8 contro gli Usa in semifinale

La World League resta un tabù, in finale ci vanno gli Stati Uniti che vincono per 10-8 contro il Settebello azzurro. I campioni del mondo mancano ancora l'appuntamento con l'unico trofeo che non hanno mai vinto perdendo la semifinale della Superfinal in svolgimento a Tblisi, in Georgia.



Decisiva, sul 7-5 del secondo tempo per l'Italia, l'espulsione di Aicardi. Gli americani ne approfittano e piazzano il break di 4-0 (tripletta di Daube) che innervosisce gli azzurri troppi imprecisi con l'uomo in più (1/6). Figlioli illude sul meno uno sbloccando il Settebello dopo sedici minuti a secco, ma Vavic segna in extraman il 10-8 che chiude i giochi. Italia tre volte seconda (2003, 2011, 2017) e una volta terza (2012). Giovedì alle 16.15 il terzo posto contro la Grecia, peraltro già battuta nel girone 11-8.



"Non siamo stati performanti nel gioco e la qualità del tiro è stata bassa -commenta il ct Campagna-. Non ci sono scuse, nulla da dire né sugli arbitri né su alcune decisioni di gioco. Non siamo stati perfetti; dobbiamo guardare sempre prima ai nostri errori. Abbiamo dato tutto, ma la nostra condizione attualmente è questa. Ci è mancato Aicardi al centro e questo ci ha condizionati. Ora serve subito recuperare il morale per finire bene contro la Grecia".