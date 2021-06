Tris della Quadarella al Sette Colli

Simona Quadarella

Copertina per Simona Quadarella, la quale dopo i successi nei 1500 e negli 800, ha vinto anche i 400 metri.



La romana (CC Aniene - Vigili del Fuoco) ha chiuso in 4'06"88, davanti a Julia Hassler (Liechtenstein, in 4'08"07. Terza piazza per Anna Chiara Mascolo (H. Sport Firenze), in 4'11"39.



"I 400 ai Giochi non ci saranno ma e' sempre bello gareggiare e cercare stimoli. Sta andando tutto bene. Era importante trovare le giuste sensazioni. Dopo gli Europei mi sono allenata molto bene, con stimoli ritrovati. Sono soddisfatta. Cerchero' di arrivare tranquilla a Tokyo", ha detto l'azzurra, a fine gara.



Francesca Fangio e' invece la sorpresa. La 25enne in forza alla "In Sport Rane Rosse" ha fatto registrare il record italiano nei 200 rana femminili, battendo il primato che deteneva da 12 anni Ilaria Scarcella.



La Fangio ha fermato il crono a 2'23"06 e dovrebbe ottenere il pass per Tokyo2020. Alle sue spalle la belga Fanny Lecluyse, seconda in 2'23"30, e la svizzera Lisa Mamie, terza i 2'23"95.



"Me lo aspettavo, dopo il tempo sui 100 di venerdi'. Sono in condizione fisica ottima. Tempo super, sono al settimo cielo", ha dichiarato la Fangio dopo le fatiche di oggi. A ruota Federica Pellegrini ha chiuso al settimo posto i 50 stile libero. Per la "Divina" crono di 24"98, ovvero di poco sotto i 25", che erano l'obiettivo dichiarato della vigilia. Gara vinta dalla danese Pernille Blume in 24"17, davanti alla svedese Sarah Sjoestroem (24"25) e all'olandese Ranomi Kromowidjojo (24"36). Sesto tempo per l'altra italiana Costanza Cocconcelli (24"90).



"Sono strafelice, sotto i 25" e' comunque un buon tempo per me. Ora mi attende un 'lavoraccio' in altura. Partiremo domani, ho buone sensazioni. A Tokyo bisognera' essere molto cattive", ha detto la Pellegrini (CC Aniene) a fine gara.



Margherita Panziera ha dominato poi i 200 dorso. Per la veneta (Fiamme Oro - CC Aniene) crono di 2'08"08, davanti alla israeliana Aviv Barzelay e all'altra italiana Federica Toma (Gestisport Coop).



Nei 50 farfalla Thomas Ceccon (Fiamme Oro - Leosport) si e' dovuto accontentare della seconda piazza, in 23"41, alle spalle dell'ucraino Andrii Govorov (23"19). Terza piazza per lo svizzero Noe Ponti (23"53).



Nei 200 dorso Matteo Restivo ha mancato di poco il "limite olimpico", vincendo la gara in 1'56"59. Alle spalle del nuotatore di Udine (Carabinieri - Rari Nantes) lo spagnolo Nicolas Garcia Saiz, secondo in 1'57"83, e l'altro italiano Lorenzo Mora, terzo in 1'57"90.



Bella vittoria di Alessia Polieri nei 200 farfalla. La 26enne tesserata Fiamme Gialle - Imolanuoto si e' imposta in 2'08"80, davanti alla ungherese Katinka Hosszu, seconda in 2'09"19, e a Ilaria Cusinato (Fiamme Oro - Team Veneto), terza in 2'09"70.



Nei 200 rana trionfo per Arno Kamminga. L'olandese ha fatto registrare il record della manifestazione in 2'07"63, vincendo davanti a Luca Pizzini (Carabinieri - Fondazione Bentegodi), secondo in 2'10"12, e al tedesco Marco Koch, terzo in 2'10"45.



Nei 200 stile libero record della manifestazione dell'ungherese Kristof Milak, che si e' imposto in 1'46"39, davanti al brasiliano Murilo Setin Sartori, secondo in 1'46"81, e al migliore degli italiani (in lotta per un posto nella staffetta), ovvero Stefano Di Cola (Marina Militare - CC Aniene), terzo in 1'46"84.



Nei 200 misti successo di Alberto Razzetti (Fiamme Gialle - Genova Nuoto My Sport), in 1'58"34, davanti all'israeliano Gal Cohen Groumi e allo spagnolo Carles Coll Marti.



Al femminile, poi, vittoria di Sara Franceschi (Fiamme Gialle - Livorno Aquatics) in 2'10"26, a un centesimo dal record italiano. La toscana si e' imposta davanti alla ungherese Katinka Hosszu (2'11"61) e alla svizzera Maria Ugolkova (2'11"87).



Infine, nei 1500 vittoria a sorpresa di Fabio Dalu (Esperia - Cagliari) in 15'07"57.