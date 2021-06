A neanche 24 ore dall'annuncio ufficiale dell'arrivo di Maurizio Sarri come allenatore della Lazio, inizia il derby capitolino tra tifosi, nei modi più originali.



Stamattina sui social ha rimbalzato la foto dello sfregio al murales di Mourinho, realizzato per celebrare l'arrivo del tecnico portoghese alla Roma. Nel murales adesso Maurizio Sarri fuma in faccia al volto dell'avversario Mourinho. Pioggia di commenti tra i tifosi giallorossi indignati.