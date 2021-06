Spezia, fumata grigia tra società e Italiano

Vincenzo Italiano

È fumata grigia tra lo Spezia e il tecnico Vincenzo Italiano.



Oggi pomeriggio, al centro sportivo Ferdeghini, l'incontro tra l'amministratore delegato della società ligure, Nishant Tella, e il tecnico siciliano per discutere sul rinnovo e adeguamento del contratto si è concluso con un nulla di fatto, con il mister che ha chiesto 24 ore di tempo per dare una risposta definitiva.



Lo Spezia ha messo sul piatto un adeguamento importante dello stipendio attualmente corrisposto al tecnico artefice della prima promozione in Serie A e della salvezza ottenuta con una giornata di anticipo, che però non sarebbe andato incontro ai desiderata del tecnico.



Non ci sarebbe invece differenza di vedute sul progetto tecnico, con la proprietà che aveva già assicurato all'allenatore di Karlsruhe, nel corso del primo incontro andato in scena venerdì scorso, una maggiore centralità nelle scelte di mercato.



Il tecnico da diverso tempo è entrato nel mirino di diversi club, e negli ultimi giorni sarebbe aumentato il pressing dell'Hellas Verona, con tecnico accostato anche a Sassuolo, Lazio e Sampdoria