Euro2020: Colosseo e Italia nel francobollo Poste dedicato agli Europei

Per celebrare l'inizio dei Campionati Europei che si apriranno stasera allo stadio Olimpico di Roma con Turchia-Italia, il ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato a Uefa Euro2020 Italia.



La tiratura sarà limitata a 500 mila esemplari il valore 1,15€. Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.



Il bozzetto è a cura dell'Uefa e ottimizzato dal Centro filatelico della Direzione Operativa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi sono disponibili negli uffici postali con sportello filatelico, gli "Spazio Filatelia" di alcune città italiane: Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona, e sul sito poste.it.



Per Euro2020 sono state realizzate anche due cartelle filateliche, una contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata e affrancata e una busta primo giorno di emissione, (13€) e un'altra cartella filatelica di pregio con serigrafia in oro, dedicata alla Figc, in formato A4 a tre ante, contenente 12 francobolli dedicati al mondo del calcio, tra cui troviamo il francobollo per il 75° anniversario della Federcalcio, il Campionato del Mondo 1982, il Campionato del Mondo del 1990, del 2002 e del 2008, il Campionato europeo del 1980, con tiratura limitata (50€).