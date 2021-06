Coppa del mondo di canottaggio: 7 medaglie per l'Italia

L’Italia nella prima giornata di finali della terza e ultima tappa di Coppa del Mondo di canottaggio, che si svolgono a Sabaudia, porta a casa sette medaglie "non olimpiche". Con 4 ori, 2 argenti e un bronzo, si attesta prima nella classifica parziale seguita da Olanda e Ungheria.



Argento a Paola Piazzolla nel singolo leggero femminile, proprio in apertura di giornata, sul podio dietro all’ Olanda e davanti alla Svizzera.



Oro nel singolo Pesi Leggeri maschile Niels Alexander Torre, seguito da un argento anch’esso azzurro conquistato dal compagno di nazionale Martino Goretti, che precede il bronzo della Slovenia.



Oro e bronzo rispettivamente a Giovanni Ficarra e Alessandro Durante (al debutto assoluto su un campo di regata internazionale) nella finale del due senza Pesi Leggeri maschile.



Il bronzo va all'altra barca azzurra, formata da Simone Fasoli e Simone Mantegazza. Due vittorie fotocopia poi per l'Italia nel quattro di coppia Pesi Leggeri.



Prima nella finale femminile Arianna Noseda, Arianna Passini, Greta Martinelli ed Elena Sali battono nettamente l'Olanda; subito dopo è la barca maschile di Patrick Rocek, Antonio Vicino, Giovanni Borgonovo e Matteo Mulas ad aggiudicarsi il successo con ampio margine, ancora una volta davanti agli olandesi.



Per quanto riguarda, invece, gli ultimi turni di qualificazione disputatisi questa mattina, l’Italremo raggiunge le finali di domani con altre cinque barche olimpiche, portando a 14 il totale delle imbarcazioni in cui domani l’Italia del canottaggio si giocherà le medaglie. Dalle semifinali accede alla finalissima del singolo Senior maschile Gennaro Di Mauro, secondo dietro il danese Sverri Nielsen vicecampione mondiale in carica e davanti alla Polonia. Dai recuperi, passano invece tutti e quattro i doppi italiani in gara oggi, sia i due maschili che i due femminili.



Proprio tra le donne, l’Italia domina il ripescaggio, assicurandosi il passaggio del turno grazie alla vittoria di Chiara Ondoli e Alessandra Patelli e alla seconda piazza di Clara Guerra e Stefania Buttignon, dominatrici su Svizzera, Germania e Polonia.



Il recupero del doppio maschile invece è dominato dall’Olanda, ma l’Italia è brava ad inserirsi in seconda posizione con il duo composto da Nunzio Di Colandrea e Matteo Sartori ed in terza con la coppia Riccardo Mattana/Gustavo Ferrio, superando così l’ultima qualifica davanti a Gran Bretagna e Finlandia.