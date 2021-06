Manchester City, Fernandinho rinnova fino al 2022

Fernandinho prolunga il suo contratto col Manchester City fino al 2022.



Il brasiliano, da nove stagioni con la maglia dei Citizens, ha totalizzato 350 presenze con la squadra inglese e vinto 12 trofei.



"Nella mia testa e nella mia mente ho pensato che il lavoro non è ancora finito - ha detto il centrocampista e capitano del City -. Ecco perché ho deciso di restare qui un altro anno e cercare di aiutare la squadra e il club a raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati. Dal mio punto di vista, possiamo farcela. Per me e per la mia famiglia è un piacere restare a Manchester per un altro anno".



"È un calciatore eccezionale, uno dei migliori al mondo nella sua posizione - ha detto Txiki Begiristain, direttore sportivo del club -. E' un professionista esemplare. Da quando è arrivato nel 2013, il suo comportamento è stato eccezionale. È il nostro capitano, il nostro leader. Ci sono diversi giovani talenti nella nostra squadra e quindi è fondamentale avere qualcuno con più esperienza".