Acerbi: "Entusiasta per l'arrivo di Sarri"

Francesco Acerbi

"Sono molto felice ed entusiasta di avere Sarri come allenatore, è un vincente. Ci saranno cambiamenti nel modo di giocare ma non importa, sono straconvinto che saremo protagonisti di una grandissima stagione".



Così Francesco Acerbi, commentando l'approdo sulla panchina della Lazio dell'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus.



"Ho parlato con Immobile e gli altri e anche loro sono entusiasti - ha aggiunto il difensore dei biancocelesti da Coverciano, dove si trova in ritiro con la Nazionale -. Sarà un bel banco di prova per noi giocatori".



Poi, sul trasferimento di Simone Inzaghi all'Inter neoscudettata: "Pensavamo che trovasse l'accordo, non so bene cosa sia successo, comunque è andata così. Nella vita ci si separa e il calcio è anche questo. Con lui ho avuto un buon rapporto, mi ha dato tanto e penso che la cosa sia reciproca. Ci ritroveremo in campionato, lui è un grandissimo tecnico e sono contento per lui, ma lo sono anche i avere Sarri".