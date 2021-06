Buona la prima per Berrettini a Wimbledon

Matteo Berrettini

Debutto convincente per Matteo Berrettini nel singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra.



Il 25enne romano, numero 9 del mondo e settima forza del seeding, ha battuto in quattro set, col punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-0, l'argentino Guido Pella, numero 59 del ranking internazionale. L'azzurro, reduce dalla finale giocata sui prati del Queen's, al secondo turno affrontera' il vincente del match fra la lucky loser olandese Van De Zandschulp e il qualificato francese Barrere.





Anche Camila Giorgi supera in modo brillante il primo ostacolo del singolare femminile di Wimbledon. La tennista marchigiana, numero 62 del mondo, reduce dalla semifinale di Eastbourne era attesa da risposte importanti, dopo essersi ritirata venerdi' proprio al "Viking International" nel corso del primo set nel match contro la estone Anett Kontaveit.



Oggi l'azzurra ha dimostrato di essersi ripresa perfettamente e ha battuto, con un duplice 6-2, la svizzera Jil Belen Teichmann, numero 55 del ranking internazionale. Al secondo turno la Giorgi sfidera' Karolina Muchova, tennista della Repubblica Ceca, 19esima forza del seeding, che oggi ha sconfitto la cinese Shuai Zhang per 6-3 6-3.