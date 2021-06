Italbasket: 16 convocati per il raduno di Milano e torneo Amburgo

Meo Sacchetti

Il CT Meo Sacchetti ha diramato una nuova lista di convocati che si raduneranno a Milano domani e che parteciperanno alla VTG Supercup di Amburgo dal 18 al 20 giugno contro Tunisia, Repubblica Ceca e Germania.



Ai nove atleti già in raduno a Pinzolo, si aggregano altri sette Azzurri che già da qualche giorno hanno concluso le proprie attività con i club. Dagli USA tornano in Nazionale Nicolò Melli, assente al Mondiale del 2019, e Niccolò Mannion, la cui unica presenza risale al 2018.



Dentro anche Raphael Gaspardo, Achille Polonara, Marco Spissu, Stefano Tonut e Michele Vitali. Una volta concluso il torneo di Amburgo il CT diramerà l'ultima convocazione, quella definitiva in vista dell'amichevole contro il Venezuela a Milano il 24 giugno e soprattutto del torneo preolimpico in Serbia. Non si aggregherà alla squadra Paolo Banchero, trattenuto negli Stati Uniti per impegni accademici con l'Università di Duke.



"Sono molto soddisfatto - ha detto Sacchetti - per il lavoro svolto in questi giorni nel meraviglioso scenario del Trentino. Al di fuori di ogni frase di circostanza, ho visto che tutti i ragazzi hanno sfruttato l'occasione che si sono meritati. In campo c'è stata tanta energia, a volte forse anche troppa dovuta all'entusiasmo ma questo è un ottimo segnale. Ora il lavoro prosegue e diventa più complesso perché cominciamo ad inserire giocatori di esperienza. Nell'ultima tappa, dopo la Germania, ne aggregheremo altri cercando di arrivare quanto più pronti possibile all'appuntamento di Belgrado".



I 16 Azzurri si ritroveranno a Milano domani 14 giugno e partiranno per la Germania il 17 giugno. Gli Azzurri: Nicola Akele (1995, 203, A, De' Longhi Treviso); Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste); Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia); Leonardo Candi (1997, 190, P/G, Unahotels Reggio Emilia); Guglielmo Caruso (1999, 208, A, Santa Clara Broncos - NCAA); Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, Unahotels Reggio Emilia); Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi); Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors - NBA); Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks - NBA) - dal 16 giugno; Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz - Spagna); Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese); Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid - Spagna); Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari); Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia); Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg - Germania); Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro).