Superfinal di World League: Italia-Grecia 11-8

Il Settebello campione del mondo prosegue spedito la marcia nelle Superfinal di World League, in scena a Tbilisi, in Georgia. Dopo aver battuto ieri il Kazakistan per 17-11 gli azzurri hanno battuto 11-8 (1-1, 4-3, 4-3, 2-1) la Grecia. Contro gli ellenici da segnalare la quaterna di Di Fulvio e una buona intensita' difensiva. Soddisfatto il ct azzurro, Sandro Campagna, che sottolinea come la maggiore solidita' difensiva abbia consentito agli azzurri di superare un avversario difficile.



"La Grecia e' una rivale di rango, che non permette distrazioni, cosa che abbiamo fatto invece contro il Kazakistan. Abbiamo tenuto una discreta intensita' fino a che le forze ci hanno sostenuto. Poi sono calate le energie ad entrambe le squadre e li' siamo stati piu' bravi noi a sfruttare due situazioni favorevoli", ha detto, a fine gara, Campagna.



"La squadra mi e' piaciuta molto in difesa soprattuto quando abbiamo schierato la difesa a zona. Sono soddisfatto anche della prestazione di Del Lungo in porta. Questa vittoria soprattuto per il periodo e per il valore dell'avversario fa morale. Ci sono ancora quattro partite per arrivare alla fine e daremo il massimo", ha concluso il ct azzurro. Domani, alle 18, l'ultimo match per consolidare il primo posto nel girone A, contro la Francia, che oggi ha battuto di misura il Kazakistan (12-11).