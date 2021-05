Lippmann torna in Italia: giocherà con Scandicci

Louisa Lippmann

Archiviati gli addii, confermate le cinque pedine per la prossima stagione, la Savino Del Bene Volley comunica il suo primo nuovo acquisto: l'opposta per la prossima stagione sarà Louisa Lippmann.



La tedesca classe '94 torna in Italia da regina di Russia dopo aver impressionato con la maglia del Lokomotiv Kaliningrad ed aver vinto il campionato.



Dopo essersi affermata a Munster e Dresda, Lippmann è passata al SSC Palmberg Schwerin colpendo tifosi e addetti ai lavori. Nel 2018 è stata ingaggiata dal Bisonte Firenze per poi volare allo Shanghai e tornare in Germania nel 2020.



L'ultima stagione ha guidato Kaliningrad ad uno scudetto insperato. "Sono molto felice di tornare in Italia e poter giocare per l'anno prossimo per la Savino Del Bene Volley - le parole della tedesca - La società è importante e molto conosciuta nel mondo ed è un onore giocare qua e tornare nel campionato italiano. E' uno dei più difficili e tra i migliori al mondo, sicuramente il migliore in Europa. La Toscana, poi, è splendida!".