Vezzali, sport riparte da attività di base

Valentina Vezzali all'inaugurazione



"Emozionata e contentissima" la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha inaugurato oggi l'Impianto Sportivo Polivalente di Montegiberto (Fermo), recuperato e rigenerato con il contributo del "Fondo Sport e Periferie".



La struttura ospiterà diverse discipline: calcio a 5, pallavolo e tennis. Sarà un vero e proprio centro d'aggregazione per il territorio a disposizione soprattutto dei bambini delle scuole materne e primarie. "Oggi è una giornata di festa dello sport - ha detto a margine dell'iniziativa -, che deve ripartire dall'impiantistica. Le persone debbono tornare alla pratica sportiva, a fare attività fisica".



La pluricampionessa olimpica di fioretto è stata circondata dai bambini che utilizzeranno la struttura, "uno spazio dove poter crescere, imparando il valore delle regole, il rispetto per l'avversario, per i tecnici, imparare a fare gioco di squadra. Oggi voglio lanciare un messaggio di speranza e di ripartenza dello sport proprio dalle Marche, dal centro dell'Italia".



Strumento importante il Fondo Sport e Periferie, ha sottolineato, Vezzali, "ad oggi sono stati fatti 520 interventi per un un totale di 372 milioni di euro. E come investimento sull'impiantistica e sullo sport come strumento di coesione sociale nel Pnrr è previsto uno stanziamento di un miliardo, a dimostrazione che si sta portando la tematica dello sport a livello centrale, del governo, che c'è un'attenzione particolare. Importante anche il gioco di squadra rappresentato dalle istituzioni, civili, sportive, miliari" ha concluso.



Presenti alla cerimonia Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute spa, che ha seguito la ristrutturazione, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il sindaco Giovanni Palmucci, il presidente della Provincia di Fermo, Moira Canigola, il presidente Nazionale Figest Enzo Casadidio e il presidente Coni Regionale Fabio Luna.