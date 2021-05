Il 60% dei giapponesi non vuole i Giochi

Le proteste per Tokyo 2020

Il 59,7% dei giapponesi interpellati in un sondaggio organizzato da 'Kyodo News' ritiene che le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo di quest'estate dovrebbero essere cancellate.



L'evento, posticipato a ques'estate per la pandemia, continua a provocare malumore nella maggioranza della popolazione locale, per i casi di Covid che continuano a crescere e la campagna vaccinale che procede a rilento.



Secondo il sondaggio, condotto su scala nazionale, il 25,2% vorrebbe che le gare si svolgessero senza pubblico, mentre il 12,6% è favorevole a disputare l'evento con un numero limitato di spettatori.



Sebbene gli organizzatori abbiano già deciso che non ci saranno spettatori dall'estero, l'87,7% è preoccupato che l'arrivo da tutto il mondo di atleti e membri dello staff possa contribuire alla diffusione del virus.



Le Olimpiadi dovrebbero aprirsi il 23 luglio, le Paralimpiadi dovrebbero iniziare il 24 agosto.



Tokyo è tra le nove prefetture per le quali è stato deciso lo stato di emergenza che durerà fino al 31 maggio.