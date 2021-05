Oro all'Inghilterra nel Mixed Team di Fossa Olimpica

Con la premiazione della gara del Mixed Team di Fossa Olimpica si chiude la Coppa del Mondo di Lonato del Garda 2021.



La medaglia d'oro e' andata alla coppia inglese formata da Kirsty Hegarty e Matthew John Coward Holley, che hanno vinto il confronto diretto con i sanmarinesi Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, regolandoli con 39/50 a 34/50 nel medal match per il primo e secondo posto.



Sul terzo gradino del podio gli spagnoli Fatima Galvez e Alberto Fernandez, vincitori del duello per la medaglia di bronzo contro gli azzurri Jessica Rossi (Fiamme Oro) e Luca Miotto (Carabinieri) con lo score di 46/50 a 38/50.



Settima la coppia formata da Silvana Stanco (Fiamme Gialle) e Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) con 140/150 nelle qualifiche.



Al Trap Concaverde del presidente Ivan Carella si spengono i riflettori su una gara internazionale che ha portato sulle pedane gardesane 416 tiratori da 63 Nazioni e che si e' svolta in piena sicurezza e con un protocollo anti-Covid severissimo.



Le luci si riaccenderanno presto, dal 24 al 26 settembre, per illuminare il Campionato del Mondo di Para-Trap, che assegnera' i titoli iridati 2021.