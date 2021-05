Roma: Sonego e Berrettini agli ottavi

Lorenzo Sonego

Lorenzo Sonego vince il derby con Gianluca Mager e si qualifica per gli ottavi di finale agli Internazionali d'Italia, Masters 1000 Atp da 2.082.960 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico.



Il tennista piemontese ha sconfitto il ligure, in tabellone con una wild card, con il punteggio di 6-4 6-4 e per un posto nei quarti se la vedrà con l'austriaco Dominic Thiem, testa di serie numero 4, che ha sconfitto per 3-6 7-6(5) 6-0 l'ungherese Marton Fucsovics.



Nessun problema per Alexander Zverev che batte Hugo Dellien in appena un'ora e 21 minuti di gioco con il risultato di doppio 6-2. Al prossimo turno affronterà Kei Nishikori.



Il n. 2 del mondo Daniil Medvedev è stato invece eliminato nel derby russo da Aslan Karatsev in due set con il risultato di 6-2, 6-4 in un ora e 17 minuti di gioco. Agli ottavi degli Internazionali va dunque il n.27 del circuito ATP che affronterà Opelka.



Medvedev nel break subito sul tre pari nel secondo set si è anche lasciato andare sfilando uno dei due sostegni della rete, reinserito poi dal giudice di sedia.



Avanza Stefanos Tsitsipas battendo in due set Marin Cilic con il punteggio di 7-5, 6-2 in un'ora e 45 minuti di gioco sul Pietrangeli del Foro Italico. Agli ottavi affronterà Berrettini che ha superato l'australiano John Millman in due set: 6-4, 6-2