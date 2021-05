Roma: Barty e Pliskova agli ottavi

Ashleigh Barty

Tutto secondo pronostico per Ashleigh Barty agli Internazionali d'Italia, Wta 1000 dotato di un montepremi di 1.577.613 dollari, che si disputano sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.



La numero uno del mondo e del tabellone raggiunge gli ottavi imponendosi per 6-4 6-1 sulla kazaka Yaroslava Shvedova.



Avanti anche Karolina Pliskova, nona testa di serie e finalista nella scorsa edizione, che ha liquidato per 6-2 6-3 Anastasija Sevastova.