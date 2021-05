Al via a giugno la Coppa del mondo di sci d'erba

Sci d'erba

Prende forma il calendario della Coppa del mondo di sci d'erba, quasi interamente definito nel corso del meeting on line del subcomitato di specialità.



Ad aprire le danze sarà la località slovacca di Piestany sabato 5 e domenica 6 giugno, con uno slalom sprint e uno slalom, seguiti dalla tre giorni di Rettenbach (Aut) del 18/20 giugno, con gigante, slalom e supergigante. Il mese di luglio si aprirà a Pradklasteri, in Repubblica Ceca, con supergigante, gigante e slalom da venerdì 2 a domenica 4. A Cortina si terrà invece la quarta tappa il 31 luglio e 1 agosto con gigante e supergigante, mentre Tambre ospiterà dal 27 al 29 agosto supergigante, gigante e slalom.



Le finali sono programmate a Dizin, in Iran, dal 21 al 24 settembre, subito dopo i Mondiali di Stitna Nad Vlari (Cze) del 6/12 settembre, che assegneranno i titoli sia seniores che juniores.



A livello di gare nazionali, il circuito di Coppa Italia si districherà fra Torino (due slalom sprint il 19/20 giugno), Gaggio Montano (due gigante il 10/11 luglio), Malga Rivetta (slalom e gigante il 24/25 luglio) e Schia (gigante e slalom il 21/22 agosto), mentre i Campionati Italiani Assoluti sono stati assegnati a Montecampione dal 17 al 19 settembre con supergigante, slalom e gigante.