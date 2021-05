Coppa del mondo tuffi: Jodoin Di Maria conquista seminfinale

Sarah Jodoin Di Maria

Buone notizie in casa azzurri Sarah Jodoin Di Maria, nella quarta giornata di Coppa del Mondo a Tokyo, valida come qualificazione olimpica, al termine di una gara in rimonta, strappa la qualificazione per la semifinale tuffi dalla piattaforma.



La ventunenne italo-canadese, tesserata per Marina Militare e MR Sport F.lli Marconi, allenata da Tommaso Marconi e ottava agli Europei di Kiev 2019, dopo un buon avvio con il doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato (50.40) e il doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato (55.50), ottiene solo un 31,90 nel doppio salto indietro carpiato, ma risale con un doppio indietro con un avvitamento e mezzo dalla verticale (72.00) e un ottimo doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (60.80), e strappa la diciassettesima posizione, e accede così al turno successivo in diciotto, con 270.60 e la possibilità domani di giocarsi la qualificazione olimpica diretta, senza dover aspettare eventuali ripescaggi.



Eliminata invece Maia Biginelli (Fiamme Oro) ventiduesima con 253.10 punti. Guida il gruppo la malese Jun Hoong Cheong - oro iridato a Budapest 2017 - con 345.30 punti.