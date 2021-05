Uisp: Luci e ombre sulle riaperture

L'Uisp interviene sulle riaperture di palestre e piscine.

Pesce, presidente Uisp: "Bene l'anticipo per le palestre. Molto male il blocco piscine sino al 1 luglio".



"Male, molto male, - continua Pesce - che le piscine coperte possano riaprire soltanto il 1° luglio, a stagione ormai chiusa. Significa che saranno messe nelle condizioni (forse) di riaprire il prossimo autunno. Una decisione assunta senza alcuna evidenza scientifica (almeno nota a noi). Continuiamo a chiedere, anzi a pretendere, ristori e contributi rispettosi della dignità di associazioni, società sportive e soggetti gestori. Proclami e promesse non sono più accettabili. In ballo la sopravvivenza, sottolineo: la sopravvivenza del movimento sportivo di base, di decine di migliaia di strutture, di centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici. Questo, Governo e parlamento devono comprendere".



Anche la vicepresidente nazionale Uisp e presidente del comitato regionale Piemonte, Patrizia Alfano, è intervenuta oggi sul tema, intervistata dalla redazione della TgR Rai Piemonte: "Abbiamo scelto di non aprire i nostri impianti all'aperto perchè le condizioni atmosferiche al momento non lo consentono - ha detto Alfano - Quindi le piscine all'aperto sono chiuse per il meteo e quelle coperte sono chiuse perché rispettiamo le regole. Anche se si tratta di regole sempre poco chiare e interpretabili, comunque non c'è scritto da nessuna parte che le piscine coperte possono aprire. La cosa più strana è che a settembre e ottobre eravamo aperti nonostante la situazione fosse più grave di oggi. E non si spiega perché molte attività che producono più assembramento e meno distanziamento sono aperte mentre le piscine non possono".