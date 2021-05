Pirlo: "Testa al presente, bilanci più avanti"

"Non e' il momento di parlare di bilanci, futuro o programmazione, e' il momento del fare. Abbiamo davanti delle partite importanti, il nostro obiettivo e' stare concentrati sulle partite che dobbiamo giocare, i bilanci si faranno piu' avanti. Champions a rischio per la Juve? Il nostro obiettivo è quello di guadagnare la qualificazione. Abbiamo solo questo in testa, non guardiamo quello che succede fuori dal rettangolo di gioco"



Cosi' Andrea Pirlo alla vigilia di Juventus-Milan.



Il tecnico bianconero parla anche di Ronaldo: l'abbraccio finale di Udine dimostra che "siamo tutti concentrati e coesi, e' stato importante per quello che stiamo cercando ed e' stato importante che sia stato Cristiano il simbolo di questa rincorsa perche' dopo le critiche ricevute ha risposto sul campo. Il gruppo e' coeso per l'obiettivo".



Poi ancora su Donnarumma: "La situazione? Non è un problema mio. E' un giocatore del Milan, lo ritengo uno dei migliori portieri al mondo, uno dei primi cinque. E' un professionista esemplare, gli facciamo i complimenti per quello che sta facendo. Szczesny in difficoltà nell'ultimo periodo? Non è così, si è sempre comportato bene in campo. Poi capita a tutti di poter sbagliare. Lui è sempre concentrato, sa quello che deve fare - ha aggiunto - Siamo contenti di quello che ci sta dando in campo".