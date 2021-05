Bronzo europeo per Ogliari e Sportelli nel duo libero

Nicolo' Ogliari ed Isotta Sportelli ci prendono gusto e, dopo il bronzo nel tecnico, arriva anche quello nella routine libera del mixed agli Europei di Budapest.



Gli azzurri si esibiscono nell'esercizio "Il Flamenco", con la coreografia di Patrizia Giallombardo e la musica "Puss in boots" (il Gatto con gli Stivali) di Henry Jackman. Ai giudici piacciono gli azzurri che sfondano la barriera degli ottanta punti e chiudono con 81.8667 (24.3000 esecuzione, 33.4667 impressione artistica, 24.1000); davanti a tutti i campioni russi Aleksandr Maltsev e Olesia Platonova con 93.9333, l'argento va agli spagnoli Emma Garcia Garcia e Pau Ribes Culla con 86.5333.



"Rispetto al tecnico siamo piu' contenti - confessa Isotta Sportelli - Con Nicolo' ci siamo trovati subito in sintonia e in acqua credo si veda. Sono felicissima di quest'altra medaglia e di rappresentare l'Italia. Non pensavamo neanche di essere qui fino a poche settimane fa". "Sono strafelice, perche' questo mondo fino a poco tempo fa per me era sconosciuto - aggiunge Ogliari - Adesso sono qui agli Europei e con due medaglie al collo: e' veramente incredibile. Mi sono innamorato del sincro appena l'ho scoperto: cinque anni fa per caso. Spero di continuare con Isotta: in acqua c'e' un grande feeling".



Marta Murru e Veronica Gallo si confermano invece al sesto posto nella finale del duo che ha aperto la quinta giornata di gareĀ alla Duna Arena. Le due azzurre ottengono 85.8333 punti (25.8000 esecuzione, 34.5333 impressione artistica, 25.5000 difficolta), l'incremento rispetto alle eliminatorie e' di oltre due decimi (85.6000): il futuro e' sicuramente tutto dalla loro parte.



Oro alle russe Svetlana Koleesnichenko e Svetlana Romashina con 97.9000, argento alle ucraine Marta Fiedina e Anastasiya Savchuk con 94.3333 che precedendo le sorprendenti sorelle austriache Anna Maria ed Erini Alexandri terze con 90.8667.