Nibali: "Non sono al top, ma voglio lasciare un segno"

Vincenzo Nibali sara' l'ottavo corridore del team Trek-Segafredo che sabato 8 maggio si schierera' a Torino per il via del Giro d'Italia 2021.



Dopo l'ultimo controllo di questa mattina, lo staff medico della formazione statunitense del World Tour ha dato il via libera al 36enne scalatore siciliano, vincitore in carriera di due corse rosa (2013 e 2016).



"Il chirurgo che ha operato Vincenzo, il dottor Tami, ha eseguito per la prima volta delle radiografie al polso, che hanno dimostrato che la placca era ben posizionata e non c'erano lussazioni - ha spiegato il medico della Trek-Segafredo Emilio Magni, che ha seguito lo 'Squalo' durante tutto il recupero - Significa che il polso ha risposto bene agli stress creati durante l'ultima settimana di intenso allenamento. Il successivo check-up ha confermato il buon recupero di funzionalita' e articolazione, permettendo al dottor Tami di dare la sua approvazione al ritorno di Vincenzo alle corse. Tutto e' andato nel migliore dei modi".



"E' stata una corsa contro il tempo e sono molto felice di averla vinta - il commento di Nibali, che in bacheca ha anche un Tour de France ed una Vuelta a Espana, oltre a due Lombardia e una Milano-Sanremo - Dal giorno della caduta, il 14 aprile, non ho fatto altro che pensare a recuperare per essere al Giro. Non ho la condizione migliore, che speravo di ottenere senza la caduta, e avro' anche bisogno di molta cautela nel pedalare in gruppo. Ma ora, finalmente, posso solo pensare alla competizione che, adesso piu' che mai, affrontero' vivendola giorno per giorno. Voglio dirlo chiaramente: e' inutile e impossibile dire se puntero' alla classifica generale o alla vittoria di tappa. Voglio provare a lasciare un segno al Giro - ha concluso Nibali - ma solo strada facendo capiro' come farlo".