Gianluca Mager

Esordio vincente per Gianluca Mager al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il 26enne sanremese, numero 87 del mondo, ha battuto il tedesco Peter Gojowczyk, numero 134 Atp, in quattro set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-4, 7-5 in 2 ore e 39 minuti.