Kliment Kolesnikov

Kliment Kolesnikov realizza il record del mondo nei 50 dorso maschili nella seconda semifinale agli Europei di Budapest.



Il nuotatore russo tocca in 23"93, migliorando di 7 centesimi il suo precedente primato realizzato a Glasgow nel 2018 e diventando il primo uomo a scendere sotto i 24" nella distanza.



Settimo tempo complessivo nelle due batterie di semifinale per Simone Sabbioni (25"02), che si qualifica per la finale; fuori invece Thomas Ceccon (25"26), 14°.