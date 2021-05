L'Inter di nuovo su Inzaghi, Marotta: "Forse il tecnico entro stasera"

Sono ore calde sull'asse Roma-Milano: dopo la parola data ieri alla Lazio, oggi su Simone Inzaghi è piombata di nuovo l'Inter.



L'offerta del club nerazzurro per sostituire Antonio Conte e trovare un adeguato sostituto dopo che Massimiliano Allegri ha preferito il ritorno alla Juventus, sarebbe di gran lunga superiore ai 2,5 milioni che fino a ieri garantiva Lotito a Inzaghi: 4 milioni più uno di bonus a stagione per tre anni.



Inzaghi ci sta riflettendo, in questo momento il suo procuratore Tullio Tinti è nella sede nerazzurra mentre il tecnico biancoceleste è a colloquio con il presidente Lotito, chiamato a rilanciare per accontentare il suo allenatore e convincerlo a rimanere nella Capitale.



"Nuovo allenatore? Entro stasera ci arriviamo. Ufficiosamente forse ce la facciamo". Lo ha detto l'ad dell'Inter Beppe Marotta, intervistato durante "Lo sport che verrà", evento organizzato dal Foglio Sportivo.