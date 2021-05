Iachini: "Ricominciamo a vincere in casa"

Giuseppe Iachini

''Non vinciamo in casa da metà febbraio, dobbiamo avvertire la rotta per conquistare i punti che ci servono. Contro la Lazio dovremo quindi essere protagonisti di una grande partita''.



Lo ha detto Beppe Iachini alla vigilia della partita di domani sera al Franchi contro la squadra di Simone Inzaghi. Un impegno difficile per i viola alle prese ancora con una classifica complicata, una gara che avrà come motivo di interesse il duello fra Vlahovic e Immobile.



''E' ancora presto per accostare Dusan all'attaccante della Lazio - ha affermato il tecnico viola - Lui deve continuare a crescere con umiltà per arrivare al livello di questi grandi campioni, mi auguro che prosegua su questa strada''. Ottimismo infine per il recupero di Ribéry dopo i problemi accusati contro il Bologna. ''Se negli ultimi allenamenti i segnali saranno positivi non ci saranno problemi a impiegarlo'' ha chiosato Iachini.