GP Monaco, incidente e auto distrutta per Mick Schumacher

Mick Schumacher

Spettacolare l'incidente a Schumacher. Mentre era in pista (14° tempo provvisorio), il giovane tedesco ha perso il controllo della sua VF-21 nella curva del Casino': ha tentato una manovra per evitare l'impatto, ma comunque ha urtato contro le barriere di protezione e danneggiato gran parte del settore posteriore sinistro della vettura. Il figlio di Michael, 5 volte vittorioso nel Principato e sette volte campione del mondo, e' uscito da solo dall'auto e ha chiesto scusa via radio alla sua squadra.



"Sfortunatamente Mick non gareggera' nella sessione di prove per determinare la griglia di partenza, a causa dei danni subiti dall'auto nell'incidente", ha twittato Haas. La prima esperienza di Schumacher nella mitica gara di Formula 1 sara' dunque oscurata dal fatto di dover partire al 20esimo posto della griglia di domenica.



La F1 torna a Monaco, dopo la cancellazione del Gran Premio dello scorso anno a causa della pandemia. Sarannno ammessi un massimo di 7.500 spettatori, il 40% dei posti in tribuna, e sara' il primo Gran Premio della stagione con un pubblico cosi' numeroso. La gara e' prevista per domenica alle 15:00.