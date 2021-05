Gravina, Serie A? Ok riforma ma 2024 è troppo tardi

Gabriele Gravina



"Riforma della Serie A? Con me trova un terreno fertile. L'idea della riforma è un mio principio fondamentale. Bisogna ragionare con logica sistemica. Il 2024 però è molto lontano secondo la mia visione": lo dice il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, a margine di un incontro con il comitato regionale Lombardia della Lega Dilettanti, sull'ipotesi avanzata nella riunione tra i club di ieri in cui si è aperto alla riforma del campionato a 18 squadre e alla limitazione dei costi.



"Abbiamo una esigenza legata ai tempi - continua - la Lega di A ha una priorità assoluta, da una scelta di autodeterminazione della Lega A discende tutto il mondo del calcio. Spero che possa partecipare a questo processo con grande incisività. Spero di potermi confrontare in tempi rapidissimi. Il tempo deve giocare dalla nostra parte, deve essere nostro alleato e non un nemico".