Europei Para Swimming: altre 9 medaglie per gli azzurri

Carlotta Gilli

Arrivano a 47 le medaglie tricolori con le 9 ottenute nella quarta giornata di gare agli Europei di nuoto Para Swimming a Funchal. Gli azzurri del dt Riccardo Vernole sono fiume in piena di emozioni e vittorie.



Carlotta Gilli (G.S. Fiamme Oro/Rari Nantes Torino Ssd) e Simone Barlaam (Pol.ha - Varese) registrano due record del mondo. Prima Carlotta Gilli che con il tempo di 1:05.56 nei 100 dorso S13 convince fin dalle prime bracciate e dimostra lo straordinario stato di forma di questo campionato poi Simone Barlaam che con il tempo di 53.03 nei 100 stile libero S9 e la vittoria per distacco sugli avversari, trascinano i compagni azzurri in una giornata di successi con altri due neo-campioni Europei, Antonio Fantin (G.S. Fiamme Oro/ S.S. Lazio Nuoto Ssd ) e Xenia Francesca Palazzo (G.S. Fiamme Azzurre/ Asd Verona Swimming Team), rispettivamente nei 400 stile libero S6 e nei 100 dorso S8. Inoltre 6 record italiani assoluti a dimostrare l'elevato valore tecnico delle prestazioni.



Altre medaglie arrivano da Vincenzo Boni (G.S. Fiamme Oro/ Caravaggio Sporting Village Asd) e Arjola Trimi (Pol.ha - Varese) che vincono due argenti nei 50 dorso S3. Mentre vincono il bronzo Alberto Amodeo nei 100 stile libero S8 (Pol.ha - Varese) e Angela Procida (Asd Centro Sportivo Portici) classe S2 che per il meccanismo di accorpamento di alcune gare nuota con la classe S3 dei 50 dorso e si aggiudica la medaglia.