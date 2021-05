L'Italia chiude col botto gli Europei di nuoto

Sono 6 le medaglie nell'ultima giornata, per un totale di 27 - 5 ori, 9 argenti e 13 bronzi - che vale il terzo posto assoluto nel medagliere e la prima piazza come numero complessivo di podi, con un acuto in piu' rispetto alla Gran Bretagna. Nell'epilogo continentale in Ungheria sono arrivati altri tre titoli Europei.Ad aprire le danze e' stata la solita: dominante come sempre, va nuovamente sotto al record del mondo sbriciolato ieri e piazza la seconda prestazione mondiale con un devastante 29"35."Sono contenta, un po' me l'aspettavo ma e' comunque la mia prima medaglia in un Europeo. Non mi aspettavo di fare di meno di ieri, ma cinque centesimi vanno molto bene", con l'immancabile sorriso che accompagna la grande sicurezza della fenomenale sedicenne tarantina.Pronostici rispettati anche per: imprendibile la sua progressione e oro in 2'06"08."Sono veramente contenta del tempo, non me l'aspettavo e pensavo di fare come ieri. Significa che sto lavorando bene, sono felice perche' ho gestito una settimana cosi' dura", racconta la nuotatrice classe 1995.E poi la straordinaria"Nell'ultimo 50 non ne avevo piu' ma ho dato tutto. Questo risultato mi da' una carica incredibile per l'Olimpiade", il suo pensiero verso i Giochi, dove sara' ancora una volta protagonista.Ma tra le tante conferme c'e' spazio anche per la piacevole novita' rappresentata dain 4'11"17, alle spalle solamente del 2003 russo Borodin, oro con il nuovo record del mondo juniores (4'10"02).Quinto posto per Pier Andrea Matteazzi, mentre nella finale dei 50 stile Lorenzo Zazzeri chiude sesto e Alessandro Miressi all'ottavo posto.Il classe 1998 mantiene pero' le energie per lo splendidoassieme a Thomas Ceccon, Nicolo' Martinenghi e Federico Burdisso. Polverizzato il primato italiano con il crono di 3'29"93, cosi' come per ilLe ultime bracciate di un Europeo da record per la spedizione azzurra (superate ampiamente le 22 medaglie di Glasgow) sono affidate all'eterna Federica Pellegrini, che strappa il bronzo alla Svezia e tocca a 3'56"30 dopo le frazioni di Margherita Panziera, Arianna Castiglioni ed Elena Di Liddo."E' stata una settimana lunga per me, volevo finire rendendo onore a questa staffetta che ci ha regalato tanto e sta crescendo a livello internazionale", le dichiarazioni della "Divina". A due mesi dall'avvio dei Giochi di Tokyo, l'Italia del nuoto risponde presente.