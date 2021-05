La Samp cala il tris, il Genoa espugna Cagliari

Il Crotone saluta la Serie A con un pareggio per 0-0 allo 'Scida' contro la Fiorentina di Iachini, all'ultima sulla panchina viola. I pitagorici evitano l'ultimo posto e concludono con 23 punti; per i viola, che avevano conquistato l'obiettivo salvezza da diverse settimane, quota 40 punti. Cosmi schiera Simy e Ounas in attacco, Messias mezzala. In porta Crespi, Cigarini in regia con Benali al suo fianco. Iachini tra i pali si affida a Terracciano, spazio a Olivera in difesa, Pulgar, Castrovilli e Bonaventura in mediana, in avanti la coppia Vlahovic-Ribery. Pronti via e sono subito i pitagorici a rendersi pericolosi con un diagonale di Messias, ma Terracciano riesce a deviare in angolo. La formazione di Cosmi e' in palla e all'11' e' Simy a sfiorare il gol con un preciso piazzato, ma il nigeriano era in posizione di fuorigioco. Il primo squillo della Fiorentina arriva al minuto 22, Castrovilli scambia con Vlahovic e conclude di potenza: palla alta sopra la traversa. Il Crotone ci crede con piu' insitenza, l'obiettivo e' quello di abbandonare la massima serie con un successo, ma i tentativi di Cuomo di testa e Messias su punizione escono a lato di un soffio. Prima del termine del primo tempo ultima occasione per i rossoblu' con Djidji di testa, ma Terracciano dice di no.Il secondo tempo riprende sulla stessa falsariga del primo con i padroni di casa piu' pericolosi dei viola. Al 49' la piu' ghiotta delle occasioni capita sul piede di Messias che servito da Ounas calcia col mancino, ma la sua conclusione impatta con la traversa per rimbalzare poi sulla linea di porta senza pero' attraversarla. La Fiorentina si riaffaccia in avanti al 54' con un tiro di Bonaventura respinto dalla difesa del Crotone. Gara che viaggia a ritmi piuttosto blandi. Al 75' buona iniziativa dei pitagori con un cross proveniente della destra, ma Simy non riesce a trovare il tocco vincente da pochissimi passi. Nei minuti finali succede poco o nulla: Crotone-Fiorentina 0-0La Sampdoria travolge il Parma per 3-0 grazie alle reti di Quagliarella, Colley e Gabbiadini e chiude la stagione nel migliore dei modi. L'ultima di Ranieri sulla panchina blucerchiata e' un grande trionfo. Diventano nove, invece, le sconfitte consecutive per il Parma, che non riesce ad abbandonare l'ultimo posto e saluta la Serie A con l'amaro in bocca. Il primo squillo del match arriva al 17' con un tentativo dalla distanza di Hernani, che termina lontano dallo specchio. Il centrocampista del Parma ci riprova poco dopo su punizione ma l'esito e' lo stesso. Nonostante un buon avvio di gara, la squadra di D'Aversa paga a caro prezzo un'incertezza difensiva e va in svantaggio al 20'. Candreva finta il tiro ma serve all'interno dell'area Quagliarella, che controlla e fredda Sepe con un preciso destro all'angolino bagnando con una rete la sua presenza numero 500 in Serie A. Quagliarella prova a restituire il favore al 31', ma il tiro di Candreva trova l'opposizione di un difensore avversario. Prima del duplice fischio di Paterna c'e' tempo per il raddoppio della Sampdoria. Al 44' Brugman sporca un tiro di Gabbiadini e la palla finisce tra i piedi di Colley, il quale a tu per tu con Sepe non sbaglia.In avvio di ripresa i ritmi sono piuttosto bassi nella ripresa e le occasioni da gol scarseggiano. Il Parma prova ad accorciare le distanze, ma Kosznovszky fallisce un facile tap-in spedendo tra le braccia di Letica (alla prima presenza stagionale). Per i blucerchiati e' invece Quagliarella a confermarsi il piu' pericoloso, tuttavia il suo tentativo in spaccata sul cross di Augello termina a lato. Poco male per la Sampdoria, che al 63' cala il tris grazie a una grande giocata di Gabbiadini. Il numero 23 scambia con Candreva, dribbla un difensore e deposita la palla sotto la traversa. Vittoria in ghiaccio per la Sampdoria, che dice addio a Ranieri con un convincente successo.Il Genoa chiude con una vittoria e conclude il proprio campionato a 42 punti, il Cagliari si arrende sull'1-0 alla 'Sardegna Arena' sei giorni dopo la salvezza aritmetica e resta a quota 37. A cuor leggero e in campo solamente per ritoccare il proprio bottino in classifica, le due squadre si affrontano da subito a viso aperto e senza badare troppo ai tatticismi. Al 4' il Cagliari sfiora il vantaggio con il palo colpito da Joao Pedro di testa sul cross di Lykogiannis, al 15' invece il Genoa sigla la rete che decide l'incontro. Strootman recupera palla, Rovella lancia Shomurodov che, scattato sul filo del fuorigioco, supera Cragno con un delizioso tocco sotto per l'ottavo centro stagionale. La squadra di Semplici, priva dal 10' di Nainggolan (problema muscolare per lui, sostituito da Duncan), reagisce immediatamente con Marin, poi ci riprova con Cerri - in versione biondo platino, fioretto per la salvezza raggiunta - per due volte, ma Paleari (pur con un mezzo pasticcio) mantiene la porta inviolata sino al duplice fischio dell'arbitro Meraviglia.Il duello tra il centravanti di casa e il portiere ospiti si ripete nella ripresa, in cui fa il suo esordio il classe 2001 Yayah Kallon tra le fila del Grifone. Il giovane centravanti della Sierra Leone, promessa della Primavera rossoblu', va vicino al bagnare il proprio debutto con un gol, cestinato solamente da un grande intervento di Cragno al 63' e poi dal fuorigioco, confermato dal Var, al 74'. Il match si mantiene vivace anche per merito del Cagliari: Zapata salva al 65' sul tentativo di Zappa a porta vuota dopo un'uscita insicura di Paleari. Negli ultimi minuti c'e' spazio per il ritorno in campo di Sottil, dopo quasi quattro mesi, e per l'espulsione di Behrami all'83' ma il risultato non cambia: i sardi non trovano la via della rete per il terzo turno consecutivo, i liguri chiudono in bellezza.