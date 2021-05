Salernitana e Monza per la Serie A

La 38ª e ultima giornata emetterà gli ultimi verdetti della stagione regolare, tenendo conto del fatto che l'Empoli la promozione l'ha già conquistata matematicamente, mentre una fra Salernitana e Monza - rispettivamente seconda e terzo, con 66 e 64 punti - spera di evitare l'appendice dei Playoff, seguendo le orme dei toscani promossi direttamente.Come sempre non ci sono molte certezze nel campionato di Serie B e non è un caso che la pagina più importante verrà scritta proprio domani, ultima giornata.La sfida del Castellani, fra Empoli e Lecce, dirà nulla, perché i salentini di Eugenio Corini venerdì hanno visto sfumare - pareggiando in casa con la Reggina - le ultime chance di promozione diretta. Dunque, passeranno dalla lotteria dei Playoff.Un po' più a Nord, in Veneto, si giocherà un derby solo per la gloria, visto che Venezia e Cittadella sono ormai sicure di giocarsi la promozione ai Playoff. A proposito di promozione diretta, una poltrona per due in Pescara-Salernitana e Monza-Brescia.Poco importa che, per la Salernitana, l'Adriatico sia uno stadio ostico, perché il Pescara è già retrocesso e non avrà dunque stimoli. Almeno in teoria. L'atmosfera in casa abruzzese è tutt'altro che serena, per via delle, come denunciato sui social dalla moglie di quest'ultimo, Annabella Castagna.Grassadonia è di origine salernitana e il messaggio "affinché capisca", alla vigilia di un match che per gli amaranto vale l'intera stagione è abbastanza chiaro. La notizia dell'aggressione alla figlia dell'allenatore del Pescara ha suscitato la reazione della Salernitana, che ha stigmatizzato "i comportamenti intimidatori e offensivi messi in atto in queste ore da qualcuno nei confronti dei familiari dell'allenatore del Pescara Calcio, il signor Gianluca Grassadonia".Fra le righe, qualcuno ha voluto 'raccomandare caldamente' a Grassadonia di fare in modo che la 'sua' squadra non si impegni - anche perché è già retrocessa - contro una Salernitana che deve vincere a tutti i costi per conquistare la promozione diretta in A. Il Monza, dal canto suo, dovrà impegnarsi al massimo in casa contro il Brescia, che va ancora a caccia di un posto nei Playoff.Altro match importante per assegnare un posto ai Playoff sarà Spal-Cremonese, con i ferraresi che hanno disputato un campionato ben al di sotto delle aspettative, e adesso cercheranno di concludere la stagione, perseguendo l'obiettivo minimo. Per ciò che concerne la zona retrocessione l'Entella, già destinata alla C, si recherà a Pisa, mentre l'Ascoli sarà di scena al Bentegodi contro un Chievo assetato di punti Playoff.