Cadono Empoli e Lecce

Ascoli-Empoli

Non sono mancate le sorprese nella 35ª giornata del campionato di Serie B, con le clamorose sconfitte delle prime due della classe Empoli e Lecce.



E' invece ufficiale la retrocessione dell'Entella in Serie C. La sorpresa del giorno arriva da Ascoli, dove i marchigiani battono la capolista Empoli per 2-0 con i gol di Dionisi e Bajic. Tre punti fondamentali in chiave salvezza per i bianconeri, mentre i toscani devono rimandare la festa promozione. Non ne approfitta il Lecce, battuto in casa per 3-1 dal Cittadella.



I pugliesi restano secondi a -1 dall'Empoli, mentre i veneti salgono al sesto posto in piena lotta per i playoff. Nel big match della giornata, colpaccio esterno del Monza per 3-1 in casa della Salernitana nonostante il caso della gita al casinò di Lugano di alcuni giocatori. Protagonista Balotelli, autore di una doppietta decisiva nel finale. Il Monza si conferma al quarto posto, ma ora è solo a -3 dal Lecce. Campani sempre terzi, a -1 dai salentini. Per la seconda promozione diretta in Serie A sarà bagarre a tre fino alla fine.



Mantiene vive le speranze anche il Venezia, che vince il derby veneto contro il Chievo per 3-1 e resta al quinto posto a -5 dal Lecce. I clivensi scivolano invece in ottava posizione, in lotta per i playoff.



Lotta per la posteseason altrettanto interessante, come conferma la vittoria del Brescia sulla Spal per 3-1. Le rondinesse sono decime ma a -2 dal Chievo e a -1 dalla Reggina che non è andata oltre l'1-1 a Cremona.



Il primo verdetto stagionale è la retrocessione matematica della Virtus Entella, sconfitta in casa per 2-1 dalla L.R. Vicenza. Veneti quasi salvi. Sempre in chiave salvezza, fondamentali le vittorie del Cosenza sul Pescara per 3-0, del Frosinone sul Pisa per 3-1 e della Reggiana sul Pordenone per 1-0.



A parte il destino ormai segnato del Pescara, in chiave salvezza tutto può ancora succedere anche se con questa classifica non ci sarebbero i playout e sarebbero retrocessi anche abruzzesi, reggiani e calabresi.