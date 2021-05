Torino in ritiro in vista della Lazio

Zaza

Squadra in ritiro: è questa la decisione del Torino, tornato ad allenarsi dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro lo Spezia e la contestazione ricevuta ieri sera al ritorno dalla Liguria.



Belotti e compagni si prepareranno così in vista del recupero di martedì a Roma contro la Lazio.



Dopo il pareggio in extremis del Crotone a Benevento, a Nicola basterà un punto nella Capitale per garantirsi la permanenza aritmetica in serie A.



In caso di sconfitta, invece, si giocherà tutto in un vero e proprio spareggio per non retrocedere contro i sanniti nell'ultimo turno di campionato.