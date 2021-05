Lo sfogo di Commisso: "Metto in vendita club ai fiorentini ricchi"

Rocco Commisso

"Ho speso 170 milioni per acquistare la Fiorentina, poi 80 per risanarla e altri 85 per il centro sportivo. Ora ho intenzione di mettere in vendita la società ai fiorentini, a quelli che sono ricchi....''.



E' la provocazione lanciata da Rocco Commisso durante la conferenza stampa indetta oggi in streaming dallo stadio Franchi, una provocazione dettata a suo dire dalle ''troppe critiche finora ricevute e dalle tante cose inaccettabili lette e sentite nei mie confronti e sulla mia famiglia''.



''Chi volesse la Fiorentina dovrebbe fare come me, di questi 335 milioni mettere una caparra di 35 entro 10 giorni. Ci sarà qualche fiorentino disposto ad acquistarla? Do questa opportunità, soldi in cambio di garanzie, magari qualche casa visto che mi chiamano 'mattonaro''' ha ironizzato il presidente viola.



In realtà più tardi ha detto: ''La Fiorentina è uno dei pochi club in Italia che non ha debiti, non farò mai come il precedente proprietario del Milan che ha speso e poi se ne è andato dopo 2-3 anni. Con me non accadrà. Io comunque posso comprare qualsiasi squadra al mondo di football, rugby, calcio. Ho scelto Firenze per affetto, sono innamorato di questa città dal 1973 e già nel 2016 mi ero mosso per comprare la Fiorentina. Però chiedo che mi venga portato rispetto. Il presidente dell'Atalanta Percassi ci ha messo cinque anni prima di raggiungere con Gasperini gli attuali risultati''.



"Molti giornalisti hanno criticato Vlahovic. Io non l'ho mai fatto l'anno passato e non l'ho fatto quest'anno. Dal primo giorno mi ha fatto una grande impressione. Il nostro desiderio e' di tenerlo, accontentarlo e farlo rimanere qui. Non ci sono stati incontri nelle ultime settimane, e a fine stagione diro' che soluzione si potra' trovare per Vlahovic".



"Che allenatore voglio in futuro? Uno che vince - ha aggiunto Commisso - Voglio fare il meglio possibile con le possibilita' finanziarie che abbiamo. Non sono venuto qui per stare nella parte sinistra della classifica. Pensavo ad inizio stagione che avessimo una squadra piu' forte dell'anno passato ed invece siamo nella parte destra. Abbiamo fatto tutto il possibile, ci sono stati errori pur avendo speso tanti soldi ma ne ragioneremo all'interno della societa' per fare meglio dell'anno passato".



Commisso ha detto di non voler dare nessun annuncio neanche sulla possibile conferma nel ruolo di ds di Daniele Prade', rimandando a tutte le decisioni sul futuro a fine campionato.