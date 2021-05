Al via operazione Europeo: azzurri in Sardegna

Roberto Mancini

Scatta l'operazione Europei per l'Italia di Roberto Mancini. Domani seconda dose del vaccino anti-Covid per gli azzurri, poi partenza per la Sardegna, alcuni con famiglie e voli privati.



I 33 convocati dal ct si ritroveranno al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula, per tre giorni di lavoro da martedi' in vista dell'amichevole con San Marino a Cagliari, il 28 maggio.



Entro la mezzanotte dell'1 giugno Mancini deve ufficializzare la lista dei convocati per il torneo che comincia l'11 giugno all'Olimpico, con Italia-Turchia.



Da verificare le condizioni di Sensi, uscito oggi dalla partita Inter-Udinese con un nuovo infortunio muscolare. Mancini dovra' ridurre la lista da 35 (33 piu' i calciatori del Chelsea, Jorginho ed Emerson) a 26.