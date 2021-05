Play-off: Vincono Milano e Venezia

La A|X Armani Exchange Milano si porta sul 2-0 nella serie del quarto di finale dei play-off scudetto con la Dolomiti Energia Trento. L'Olimpia di coach Messina si aggiudica infatti anche gara-2 al Mediolanum Forum per 93-79 con 19 punti di Leday, top-scorer dell'incontro.



Ancora con un finale equilibrato, una bomba di Tonut, un tiro libero di Denicolao e una stoppata di Watt nell'ultimo minuto hanno permesso all'Umana Reyer Venezia di battere il Banco di Sardegna Sassari per 83-78 e di portarsi sul 2-0 nei quarti di finale dei play off della serie A. Come 24 ore prima, ai padroni di casa va il merito di non aver mai mollato la presa. Nonostante un Bilan spento e subito limitato dai falli, infatti Sassari era arrivata al +17 prima dell'intervallo grazie a un autorevole Happ sotto canestro.



Venezia ha saputo reggere l'urto offensivo dei sardi e, trascinata da un onnipresente Stone, ha rimontato con un parziale di 20-7. Sassari รจ apparsa sotto tono nel tiro da tre e pasticciona non appena messa sotto pressione. I migliori marcatori sono stati di Venezia: Tonut con 25 punti e Watt con 20. La serie ora si sposta in Sardegna per gara 3, in programma domenica alle 20,45