Brownlee trionfa in Coppa del mondo in Sardegna

Sono state due gare intense, con il pubblico presente in zona partenza e arrivo che ha applaudito i migliori atleti al mondo di questa disciplina olimpica. Nella sezione femminile, dietro Gomez-Islinger, che ha chiuso in 1:00:51, si è piazzata la svizzera Julie Derron con 1:00:55. Completa il podio l'italiana Verena Steinhauser, terza in 1:01:09 che ha bissato il podio dello scorso anno. Giù dal podio Carlotta Missaglia, che centra la nona posizione, suo miglior risultato in Coppa del Mondo; 17ª Luisa Iogna-Prat.

Tra gli uomini, alle spalle del pluricampione del mondo Brownlee, che ha tagliato il traguardo in 54'48", si è piazzatolo svizzero Adrien Briffod con un tempo di 54'52", terzo lo spagnolo Mario Mola 54'59". Tra gli azzurri in gara, miglior piazzamento per Gianluca Pozzatti 16° che ha preceduto Alessandro Fabian.