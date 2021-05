Tuffi: Tocci e Marsaglia ottengono il pass olimpico

Tocci-Marsaglia

Il sincro tre metri azzurro è ai Giochi Olimpici. Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia si sono qualificati alle Olimpiadi giungendo quinti con il record di punti personale di 412.68, nella seconda giornata a Tokyo per la Coppa del mondo, valida sia come qualificazione olimpica (25 luglio - 7 agosto) sia come test event all'Aquatics Centre.



Centrata la seconda carta olimpica dopo quella di ieri al femminile di Bertocchi e Pellacani. Sinora la coppia azzurra aveva come miglior piazzamento un quinto posto agli Europei di Kiev 2019 (diciassettesimi al mondiale di Gwangju lo stesso anno) dove ottennero 371.97 punti.



Per Tocci, bronzo iridato dal metro nel 2017 e al rientro dopo un anno costellato dai problemi alla caviglia, si tratta della seconda Olimpiade dopo Rio (in coppia con Chiarabini), mentre per Marsaglia è un esordio assoluto.



La gara è stata vinta dalla coppia inglese, peraltro già qualificata, Goodfellow/Laugher con 440.94 punti. Una prova tutta da protagonisti sempre sul podio con il quadruplo e mezzo nella quinta serie che ne impreziosisce l'esecuzione finale: un tuffo nuovo nel programma degli azzurri che paga 89 punti e li proietta nell'olimpo giapponese. Il triplo e mezzo nel finale li fa scivolare fuori dal podio nel finale ma poco importa perchè la Spagna (Abadia/Garcia Boissier 387.63), prima delle escluse è lontana 25 punti.



Falliscono invece il pass nella piattaforma sincro Chiara Pellacani e Noemi Batki, peraltro già qualificate nel sincro tre metri e nella piattaforma, chiudendo none con 268.26 punti a circa ventidue punti dalla coppia messicana Orozco Loza/Agundez Garcia ultima a centrare la qualifica.