Tennis, Nadal: "Sinner è l'avversario peggiore a Roma"

"Giocare contro Sinner è uno degli esordi più difficili che mi potessero capitare. Sta migliorando ogni giorno, è in fiducia, ha giocato molto bene a Miami. Colpisce molto forte la palla, è completo e si muove bene". Così Rafa Nadal parlando in conferenza stampa agli Internazionali d'Italia, alla vigilia del suo match d'esordio contro Jannik Sinner.

"Nel nostro match Parigi però le condizioni erano molto diverse, non si possono comparare con quelle di Roma”, ha aggiunto lo spagnolo come riporta il sito ufficiale del torneo.



"A Madrid stavo giocando bene, poi ho giocato male un paio di game ed è cambiato tutto. Ma il livello era già molto alto, fin dagli allenamenti. Le condizioni a Roma sono molto diverse e ci vuole un po' di tempo per adattarsi", ha detto ancora Nadal.



A proposito del cambio generazionale ai vertici, allo spagnolo è stato fatto notare che lui Djokovic e Federer iniziano a vincere meno che in passato. "È una cosa logica, dopo 15-20 anni in cui abbiamo vinto tanti grandi tornei, e per giunta quando abbiamo 34 e 39 anni. Ci sono tanti emergenti che stanno giocando molto bene in questo periodo - ha detto Nadal - ed è naturale che i giovani facciano meglio di noi in alcune occasioni. Nulla è per sempre. Spero che non sia ancora arrivato il loro momento negli Slam, ma in ogni caso io continuerò a lottare fino a che ne avrò la possibilità”.



Infine sulla sua partecipazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo, Nadal ha detto: “In un mondo normale non penserei mai di non giocarle. Ma in queste circostanze così particolari non so ancora con certezza se le disputerò o meno. Dobbiamo essere flessibili in questo momento, e prendere decisioni più a ridosso degli eventi. Inoltre ho un'età che mi impone di ascoltare il mio corpo per capire quale sarà la cosa migliore da fare”.