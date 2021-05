Madrid, Berrettini in finale

Sul "Manolo Santana Stadium" il 25enne romano, numero 10 del mondo e ottavo favorito del seeding, riesce ad avere la meglio sul norvegese Casper Ruud: 6-4 6-4 il finale dopo un'ora e 22 minuti di gioco.



Berrettini, che finora aveva battuto solo una volta Ruud a fronte di due sconfitte (l'ultima nei quarti degli scorsi Internazionali), affronterà domani per il titolo Alexander Zverev, capace di eliminare prima Nadal e poi Thiem: il tedesco ha battuto Berrettini nel 2018 a Roma e nel 2019 nella semifinale di Shanghai (fino ad oggi il miglior risultato dell'azzurro in un Masters 1000), di contro l'allievo di Vincenzo Santopadre si è imposto al Foro Italico due anni fa.



Il numero uno azzurro andrà a caccia del quinto titolo nel circuito maggiore, il secondo stagionale dopo quello ottenuto un paio di settimane fa a Belgrado.



BERRETTINI:"Il feeling è uno dei più belli della mia carriera, me lo sono meritato. Sono arrivato qui con la fiducia giusta dopo un periodo difficile, non e' finita ma oggi mi godo la vittoria. Il servizio è la mia arma ma oggi in risposta gli ho messo pressione, ho giocato aggressivo - l'analisi del suo match col norvegese - Con lui è sempre una grande lotta ma ho fiducia e sono ancora più soddisfatto per questo. Ho molta voglia di giocare contro Sasha, spero domani di divertirmi come mi sono divertito questa sera".



Zverev è in grande forma e ha già vinto a Madrid. "Ho visto la sua partita ieri e anche oggi, è un grande giocatore, ha conquistato tanti titoli, ma contro di lui ho giocato sempre buone partite. E' la mia prima finale in un 1000, magari andrà meglio per me".