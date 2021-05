Nations League: Polonia-Italia 3-0

L'Italia è stata sconfitta 3-0(25-19, 25-20, 25-18) nella gara d'esordio della Volleyball Nations League contro la Polonia campione del mondo. A Rimini,la formazione azzurra guidata da Antonio Valentini - con quattro esordienti, Galassi, Cortesia, Bottolo e Michieletto, nel sestetto iniziale - ha disputato una gara ordinata mostrando a sprazzi un buon gioco.



Nel corso della gara, esordio anche per Federici, entrato nel corso del primo set per tentare di migliorare la ricezione, e per Mosca entrato nel finale di gara. Nonostante il risultato subìto, la formazione tricolore ha comunque messo in mostra le qualità dei suoi giovani interpreti che hanno pagato dazio difronte alla maggiore esperienza degli avversari.



Nel primo set gli azzurri sono riusciti a tenere testa ai campioni del mondo nella fase iniziale (10-8) per poi subirne l'allungo. Sul 24-16 in favore degli uomini di Heynen, un sussulto d'orgoglio dei ha permesso di accorciare sul 24-19.



Nel secondo parziale gli azzurri hanno preso le misure agli avversari, che solo nella fase finale hanno ripreso in mano la situazione sfruttando ancora qualche incertezza degli azzurri. Nel terzo set gli azzurri si sono un po' disuniti e la Polonia ha chiuso la gara senza forzare. Domani l'Italia affronterà i vice campioni continentali della Slovenia