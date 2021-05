Europei: Razzetti , Matteazzi e Quadarella in finale nei 400 misti e sl

Alberto Razzetti

Pomeriggio pieno d'azzurro per l'ultimo atto della 35ª edizione dei campionati europei di nuoto, in svolgimento alla Duna Arena di Budapest, che l'Italia concluderà con 52 presenze gara nelle finali e il successo nella classifica del trofeo per nazioni. Si ricomincia dalle 18, dopo che nelle ultime batterie hanno guadagnato la finale Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi nei 400 misti, Simona Quadarella nei 400 stile libero e le due staffette 4x100 mista.



Erano già qualificati da sabato Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi nei 50 stile libero, Arianna Castiglioni e la neo primatista del mondo Benedetta Pilato nei 50 rana, Federico Burdisso nei 100 farfalla e Margherita Panziera che nei 200 dorso difenderà il titolo di Glasgow 2018.

Manca una medaglia per eguagliare proprio l'edizione record scozzese, con l'Italnuoto che conquistò 6 ori, 5 argento e 11 bronzi.



Nei 400 misti Razzetti e Matteazzi nuotano i primati personali e superano il turno con il quinto e il settimo tempo."Era tre anni che non nuotavo i 400 misti e adesso mi ricordo perché - spiega scherzano Razzetti - Sono molto faticosi, però sono contentissimo: un grande tempo. Sono felice per questi Europei: quando torno in camera in albergo mi soffermo sempre sulla medaglia dei 200 misti". Con un controllato 4'09''04 Simona Quadarella si qualifica alla finale dei 400 stile libero con il terzo tempo. L'obiettivo è andarsi a prendere la sesta medaglia europea consecutiva in vasca lunga dopo i successi negli 800 e 1500 e la tripletta d'oro di Glasgow 2018(400-800-1500). "Questa è la gara che ho preparato meno, perché probabilmente alle Olimpiadi non la farò", spiega la regina del mezzofondo europeo Thomas Ceccon (53''69), Alessandro Pinzuti (59''60), Piero Codia (52''13) e Alessandro Miressi (48''05) portano la 4x100 mista in finale con il terzo tempo di 3'33''47. Davanti ci sono la Gran Bretagna in 3'32''48 e la Francia in 3'32''50. L'obiettivo è la qualificazione olimpica. Avanti anche la 4x100 mista femminile con il quarto crono. Silvia Scalia (1'01''65),Martina Carraro (1'06''30), Elena Di Liddo (58''05) e Silvia Di Pietro (54''26) nuotano in 4'00''26.