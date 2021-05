All'Estoril Rea vince Gara 2, Redding cade

L'ultima gara del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike nel Round Gaerne di Estoril si è conclusa con il successo di Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK). Il nordirlandese si regala la sua seconda vittoria del weekend portoghese dopo la superpole race e approfitta al meglio della caduta di Scott Redding (Aruba.it Racing - Ducati) che si trovava in seconda posizione. La caduta di Redding permette a Chaz Davies (Team GoEleven) di riavvicinarsi al suo storico rivale Rea nelle fasi conclusive della gara anche se Rea riesce ad andare a vincere la sua seconda gara nel Round di Estoril.



Per il campione del mondo si tratta del quarto successo della stagione mentre Davies per la prima volta quest'anno sale sul podio. Razgatlioglu recupera dopo il doppio Long Lap Penalty e va a prendersi il suo terzo podio di questo fine settimana. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) termina quarto con un secondo e sei decimi di vantaggio su Andrea Locatelli (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK) che si regala il suo miglior risultato in questa stagione da esordiente nel WorldSBK. Michael van der Mark (BMW Motorrad WorldSBK Team) con la sua BMW è sesto; quindi in top ten ben tre delle quattro BMW M 1000 RR. Settima posizione per Alvaro Bautista (Team HRC), bravissimo a risalire dalla 18^ casella e a chiudere la gara davanti a Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK). Eugene Laverty (RC Squadra Corse) arriva nono: la sua è la terza BMW in top ten.



Secondo piazzamento tra i primi dieci in questo weekend per il campione del mondo 2014 nella classe Moto2 Tito Rabat (Barni Racing Team) che si mette alle spalle Axel Bassani (Motocorsa Racing): il pilota veneto eguaglia così il suo miglior risultato della stagione. 12° posto per il portacolori del Team HRC Leon Haslam davanti a Kohta Nozane (GRT Yamaha WorldSBK Team). Redding riesce comunque a portare a casa due punti. Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing) termina 15°. (ITALPRESS). fsc/com 30-Mag-21 16:38