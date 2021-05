Maria Marotta

"Tutto il mondo del calcio femminile italiano rivolge un grande in bocca al lupo a Maria Marotta, prima arbitra a dirigere una partita di Serie B, Reggina-Frosinone oggi alle 14.00". Con questo post sui propri social, la Divisione Femminile della Federcalcio fa gli auguri al direttore di gara 'in rosa' che oggi arbitrerà, tra meno di un'ora, la partita in programma al 'Granillo' di Reggio Calabria.