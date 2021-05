La finale di Copa Libertadores si giocherà a Montevideo con il pubblico

La Coppa Libertadores

L'Estadio Centenario di Montevideo ospiterà la finale della Copa Libertadores di quest'anno con alcuni tifosi presenti a seconda della situazione del coronavirus in Uruguay in quel momento, come ha annunciato la Conmebol. La maggior parte della popolazione uruguaiana dovrebbe essere vaccinata entro luglio, il che significa che c'è molto spazio per la finale del 6 novembre nel campionato continentale per club.



Due settimane dopo l'Estadio Centenario, costruito per la prima Coppa del Mondo disputata nel 1930, dovrebbe ospitare anche la finale della Copa Sudamericana di secondo livello. Lo stadio ospiterà le finali come parte di un rilancio di un'offerta congiunta con Argentina, Paraguay e Cile per ospitare la Coppa del Mondo 2030.