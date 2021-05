Inzaghi: "La Champions? Vogliamo vincerle tutte fino alla fine"

Simone Inzaghi

"E' l'undicesima vittoria in casa, siamo lì e ci proveremo fino alla fine per la Champions, vogliamo essere tra le prime quattro. Vogliamo vincerle tutte fino alla fine. Il girone di ritorno è stato perfetto, in quello d'andata abbiamo perso qualche punto per giocarci al meglio la Champions". Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo la vittoria per 4-3 contro il Genoa.



"Il Genoa è un'ottima squadra, se per 80 minuti li abbiamo contenuti, negli ultimi dieci abbiamo dato sprint ai liguri che ci hanno creduto. Purtroppo abbiamo sofferto nel finale, ma ci sta, giochiamo in Serie A. Infatti, abbiamo creato tantissimo, con il Genoa di solito e' difficile. Siamo in fiducia, abbiamo vinto meritatamente, siamo in un ottimo momento: i ragazzi sono stati bravissimi per 80 minuti di grande calcio, potevamo anche fare più gol".



Una chiosa finale sul rinnovo di contratto con il club, sul quale Inzaghi continua a glissare: "Mancano le ultime partite, cerchiamo di finire la stagione nel migliore dei modi. Con il presidente i rapporti sono ottimi, ne parleremo con calma perché adesso è impegnato con gli affari della società. Con il campionato alle spalle faremo tutto senza problemi. Anche questa stagione della Lazio, come le ultime cinque nelle quali siamo andati in Europa, e' stata meravigliosa e il mio auspicio e' quello di costruire una squadra sempre più forte per fare da guastafeste alle grandi potenze", ha concluso Inzaghi.