Immobile raggiunge Piola a 149 gol: "Un onore"

Immobile

Con il rigore segnato oggi al Genoa, Ciro Immobile raggiunge Silvio Piola a 149 gol con la maglia della Lazio, in cima alla classifica dei bomber biancocelesti di tutti i tempi, anche se al partenopeo mancherebbero ancora 10 reti per un record assoluto: le statistiche riconoscono infatti a Piola 10 reti nella Coppa dell'Europa centrale, non riconosciuti pero' dalla Uefa.A fine match, Immobile ha commentato: "Piola ha fatto la storia di questa società, è un onore poterlo raggiungere. Per me questo è motivo d'orgoglio. Quando sbagli i rigori ti viene un po' di paura, l'importante era raddoppiare".